Примадонна, закрывай глаза! Внук Пугачёвой устроил вечеринку в честь собаки

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Никита Пресняков знает, как устроить шумную тусовку даже без повода.

Пока 70-летняя Алла Пугачёва ждет правнуков, её старший внук особо этим вопросом не занимается. Никита Преснякова прожигает семейный бюджет на дорогостоящие путешествия, а недавно даже закатил масштабную вечеринку с друзьями, чтобы отметить день рождения своей… собаки.

Старший внук Аллы Пугачёвой музыкант Никита Пресняков на этот раз превзошел сам себя, когда решил отметить именины своей 17-летней собаки по имени Майло. Знаменитый парень не только пригласил всех своих друзей на данное торжество, но также вместе с женой заказал все необходимые атрибуты для праздника и даже купил специальный торт для собак со свечами. Также Пресняков-младший решил показать в сторис своего Instagram-аккаунта вечеринку в честь Майло. Со стороны такая масштабная вечеринка может показаться странной, ведь складывается впечатление, что внук Примадонны просто бездумно тратит деньги.

Примадонна, закрывай глаза, ведь не исключено, что Алла Борисовна не оценит очередную выходку своего любимого внука, который устроил собачью вечеринку. Напомним, что совсем недавно Никита и его супруга модель Алёна Краснова вернулись из сказочного путешествия. На этот раз звездная пара посетила остров Бали, но вынуждена была досрочно прекратить отпуск из-за коронавируса, который якобы зафиксировали в Индонезии.