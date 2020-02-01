Привычка ходить налево. Харламов вскрыл измену Асмус с Меньшиковым

Вчера, 22:00

Измены в жизни Асмус теперь носят карьерный характер.

Об изменах Кристины Асмус говорили уже очень давно. Еще до провокационной роли в «Тексте» актрису обвиняли в интрижках то с Александром Петровым, то с экранным парнем Иваном Янковским. После скандала, который последовал за премьерой фильма, Кристина на время притихла, но с привычкой «ходить налево» завязывать не стала. Понял все Харламов, отправлявший жену в отпуск на Мальдивы. Как ни странно, лететь решила Кристина одна. Все бы ничего, но компанию ей неожиданно составил актер и режиссер Олег Меньшиков вместе с женой. Харламов понял - совпадений слишком много. Харламов тут же понял, что к чему, но лишь смог сказать Асмус: «надеюсь это случайно». Наученный горьким опытом комик и сам, наверное, не поверил в свои слова, но жену на острова все же отпустил.

«Бульдог», хоть и вскрыл измену Асмус с Меньшиковым, но делать что-то по этому поводу не стал. Меньшиков – одна из главных фигур для театра и кино России, Харламов, хоть и уважаемый, но все же простой лицедей. Выбор Кристина делала неспроста, потому одного из главных актеров новой школы Петрова она поменяла на «ветерана». Олег Евгеньевич, как любезно называет его Кристина, явно поможет девушке в продвижении по карьерной лестнице.

Странные традиции в семье Харламова и Асмус уже неоднократно заставляли публику задаваться вопросом: а почему Кристина и Гарик до сих пор вместе? Пара не носит обручальных колец, в отпуск совместно не ездит, на публике их тоже практически не видно. Наверняка Харламов, как глава семейства, скрывает от публики, что происходит на самом деле, потому как стыдится сознаться, что вынужден уже больше года ходить с рогами просто из страха остаться к 40 годам один и с заявлением на развод.