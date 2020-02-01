Сказочное... обжорство! Свах из «Давай поженимся» разнесли за жор в эфире

Вчера, 20:00

Похоже, терпению зрителей скандального шоу приходит конец.

Недавний выпуск «Давай поженимся» собрал массу негативных комментариев в Сети, причем досталось не только неоднозначным участникам, но и самим ведущим. Похоже, что вал критики со стороны потенциальной аудитории передачи несколько остудил своенравных свах и в этот раз они решили быть чуточку добрее и корректнее.

Вот только вышло прямо-таки приторно и елейно. Вдобавок очевидная несдержанность в еде привела к тому, что ведущих, буквально, разнесли за жор в эфире. Вместе с неудачной «сказкой» получилась не романтическая интрига, а банальное сказочное… обжорство!

Постановка этой самой «сказки» в декорациях кислотной хохломы никаких эмоций, кроме жалости к бедолаге-жениху, не вызывает. Не секрет, что уже давно телешоу превратилось в цирковую арену, где откровенное самолюбование Гузеевой и Сябитовой затмевает всех остальных, в том числе потенциальных женихов и невест, выставляя их шутами и неудачниками. В этот раз даже самая «скромная» сваха Володина отличилась тем, что бесцеремонно насмехалась над женихом-«королем», отнимая у него корону, указывая тем самым на его место здесь, подле «истинных цариц».

Очевидно, что попытка «перезапустить» «Давай поженимся» вышла провальной. В сухом остатке, в эфир попали какие-то потешные баянисты и стеснительные обыватели, которые на фоне кривляющихся и обжирающихся свах выглядели еще более жалко. Вот, правда, Сябитову похвалили. Не «хабалит» уже в эфире. И то славно.