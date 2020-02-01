Продюсер наносит ответный удар! Разин готовит «голубое досье» на Киркорова и Баскова

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Злить одного из «серых кардиналов» российского шоу-бизнеса было плохой идеей.

Конфликт, зародившийся между практически всем российским шоу-бизнесом и Андреем Разиным под «занавес» 2019 года, произошел после эфира Андрея Малахова. Продюсер не заставил себя долго ждать и в соцсетях организовал настоящую травлю. К старым знакомым, вроде Шатунова и Кудрявцевой, на этот раз присоединились Филипп Киркоров и Николай Басков, которые также нелестно высказывавшихся о продюсере. В своем Instagram Андрей разместил издевательский снимок, на котором главные певцы российской эстрады запечатлены в нелепых коронах. Зная «короля судов» Разина, подобный намек в соцсетях он разместил неспроста и уже готовит «голубое досье» на Киркорова и Баскова.

Кажется, что певцов обвиняют в нетрадиционной связи практически с самого начала их дружбы. Клипы, вроде «Ибицы», вышедшей в прошлом году, лишь подтвердили подозрения публики, но официальных заявлений все также не было сделано. Учитывая, насколько озлобленно Разин отзывался о Баскове с Киркоровым в своих гневных публикациях после эфира у Малахова, неудивительно, что первый месяц нового года он посвятил сбору компромата на своих новых врагов. Пока продюсер наносит ответный удар, Басков с Киркоровым даже не догадываются, с какими трудностями им придется столкнуться.

В ходе все того же эфире у Малахова давний враг Разина Юра Шатунов говорил, что даже спустя все те годы, что он ушел из «Ласкового мая» Андрей продолжает тягать его по судам. Неужели выслушав эту историю ни Баскову, ни Киркорову не захотелось просто промолчать? Учитывая, сколько могут рассказать за определенные деньги «знающие» люди, Разину не составит труда оставить на репутации артистов такое пятно, которое они будут не в состоянии отмыть.