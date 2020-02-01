Ветлицкая снова «вляпалась»! Наталью после сольного концерта бросила команда

Вчера, 21:00

Обиженная певица, похоже, опять покидает Россию.

Уже всем стало очевидно о триумфальном возвращении «звезды 90-ых» на эстрадную сцену. Однако недавно стало известно, что после сольного концерта дивы, ее внезапно бросила вся команда, готовившая громкое возвращение полузабытой артистки. Далее последовало заявление самого фэшн-директора Elle Russia. Вадим в иронической форме намекнул на то, что такую «величину» скромный альтруизм стилиста и его группы просто не смог «потянуть». Очевидно, Ветлицкая снова «вляпалась»!

Похоже, Наталья за долгие годы окончательно отвыкла в солнечной испанской Барселоне от суровых российских реалий. Казалось, после бурной молодости артистка остепенилась в Европе и давала о себе знать лишь постами в соцсетях. Вот только что-то, видимо, пошло не так. То ли кончились деньги, то ли захотелось вновь былой популярности и Ветлицкая заявляет о своем новом грандиозном возвращении на родную эстраду. Конечно, перед этим предусмотрительно «почистив» свои особо энергичные высказывания в Сети.

Однако Интернет помнит все. Вместо долгожданного триумфа, певицу стали критиковать хейтеры. Вдобавок, пресса высмеяла пение Натальи под фонограмму и ее новый сценический образ, плохо скрывающий лишний вес 55-летней дивы. Видимо, по этим причинам, Ветлицкая в конце концов сорвалась на своей команде, которая и оставила ее в одиночестве. Похоже, теперь разочарованная «неблагодарной» родиной Наталья улетит обратно в Испанию. Как заявил ее продюсер, «на отдых». Но в свете всех событий возможно, что в Россию певица уже не вернется.