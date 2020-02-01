Анорексия из-за Навки? Дочь Пескова под прессом мачехи аномально похудела

Сегодня, 18:00

Олимпийская чемпионка «затюкала» и без того неуверенную в себе падчерицу.

Лиза Пескова давно показала подписчикам, что о своем весе переживает и на критику фигуры реагирует очень болезненно. Тем не менее, короткий ролик, которым она поделилась накануне, показывает, что в вопросах, связанных с похудением, она перешла ту самую черту и постепенно приближается к анорексии. Что же привело к тому, что еще совсем молодая Лиза потеряла контроль над своим похудением? Не строгая ли мачеха, олимпийская чемпионка Татьяна Навка? Так как спортсмены за фигурой следить не умеет никто, неудивительно, что однажды желающая вечно быть худой Лиза Пескова обратилась к супруге отца. Девушка даже не ожидала, чем это для нее обернется.

Воспринявшая просьбу Лизы с максимальным фанатизмом Навка стала держать девушку под постоянным прессом, потому спустя несколько месяцев Пескова-младшая показала результат поклонникам, но вместо восторга вызвала, разве что, испуг. Выглядит наследница Пескова не стройной и подтянутой, а болезненно тощей. Учитывая, что Лиза беспрекословно следует всем указаниям Навки, становится понятно, что анорексия именно из-за нее. Вероятно, даже на расстоянии она заставляет девушку делать то, что нужно ей. Будто собственной дочери Навке мало, потому она «отрывается» на наследнице мужа.

Современные девушки настолько зависимы от общественного мнения, что только усиливается социальными сетями. Навка это прекрасно понимает, потому как классическая мачеха из старых сказок измывается над падчерицей, используя свое влияние и авторитет. Отец в ситуации никак не участвует, занятый делами государственной важности, что прекрасно поняла Навка, взявшая Лизу Пескову под абсолютный контроль.