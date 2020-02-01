Жизнь после Black Star или как Тимати оставил Левана Горозию без жены

Вчера, 19:00

Лейбл испортил не только карьеру артиста, но и семью.

Леван Горозия отправился на отдых в солнечные страны без жены, и теперь Анна выкладывает stories с сожалением о разнице обстановки.

«Когда у тебя зима, а у мужа море», — пишет печально супруга юмориста в микроблоге.

Видимо, после череды конфликтов Левана с Black Star, отношения в семье перестали быть яркими и вдохновляющими. И теперь жизнь рэпера после Black Star, похоже, терпит огромные перемены.

Выходит, Тимати оставил Горозию не только без сценического имени, но и без жены. Ведь уход Левана из лейбла стал огромным скандалом, который привел к судам за песни и псевдоним. Не исключено, что судебные разбирательства и уход в сольную деятельность повлекли и проблемы Левана с деньгами. А это, в свою очередь, и повлияло на теплые отношения рэпера с супругой.

Пока Леван находится в отпуске Анна выложила отрывок видеоролика, где сын рэпера исполняет его песню. Однако, ранее Горозия говорил, что не хочет, чтобы сын становился музыкантом. Будто бы в отместку супругу Анна поощряет артистизм сына. Ранее Анна и Леван хвастались яркими и душевными семейными фото и видео, но уход из Black Star мог сильно испортить отношения супругов, из-за чего и мог потребоваться раздельный отдых.