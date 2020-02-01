Подбирается к королю? Оганесян «замутил» с любовником Киркорова

Сегодня, 15:35

Пробиваться в карьере через постель – старая отработанная схема.

Иосиф Оганесян с недавних пор устал быть просто участником «Дома-2» и теперь делает все возможное, чтобы пробиться в карьере, как можно выше. Он и поет, и танцует, и с «нужными» людьми общается. Одним из таковых стал Олег Кольвах - танцор и шоумен, которого неоднократно обвиняли в романтической связи с Филиппом Киркоровым. Да и его Instagram указывает именно на это: фото с певцом у него появляются с завидной периодичностью. Осознавший важность общения с Кольвахом Оганесян пытается не «отлипать» от Олега и тем самым подбирается к королю, ведь о сотрудничестве с Киркоровым мечтает сейчас каждый российский молодой артист.

Оганесян несмотря на то, что уже несколько лет женат, не пугается того, что за серьезные связи ему придется платить, что называется, «натурой», потому смело показывает свою «открытость» новым знакомствам. Киркоров же широко известен тем, что дает шансы молодым дарованиям, потому Оганесян и надеется на свой шанс. Как только участник «Дома-2» сможет выйти на Киркорова – Олег ему тут же станет не нужен.

Естественно, брак с Сашей Черно, каким бы он обсуждаемым ни был, не даст ему билет в жизнь и это Оганесян отчетливо понимает. Именно поэтому он не особо скрывает ни от жены, ни от поклонников, что «замутил» с любовником Киркорова. Неужели готовится новая замена Лазареву, который Киркорова уже явно перестал интересовать? Новый «фаворит» в лице Оганесяна смотрится хоть и не равнозначно, но скандальности добавить способен.