Измены, любовники, аборт… Пынзарь лишит «гулящую» Дарью недвижимости в Турции?

Сегодня, 17:00

Бывшая участница «Дом-2» в эти дни пребывает в апатии.

Даже в своем Instagram одна из самых гламурных представительниц «телестройки» теперь предстает перед подписчиками в обычном батнике и «трениках», сетуя при этом с вымученной улыбкой на то, что былой «любительнице покутить» ничего «совершенно не хочется». На фоне грязной слякоти вокруг на фото, такие откровения воспринимаются довольно удручающе. А ведь Дарье есть с чего грустить. Стоит только вспомнить, какие слухи вокруг ее персоны в последнее время активно обсуждались в прессе и соцсетях - измены, любовники, аборт… Неужели плохо скрываемая депрессия Пынзарь вызвана тем, что уставший от ее выходок муж лишит «гулящую» Дарью недвижимости в Турции?

Похоже, что так оно и есть, судя по тому, что пара перестала жить на две страны. Дарья, в считанные дни развеявшая под горячим турецким солнцем образ «примерной жены», уже успела «засветиться» перед поклонниками дурным настроением в заснеженной Москве и голодными перекусами в дешевых забегаловках. Похоже, что обеспеченный муж Сергей не просто лишил «загулявшуюся» на турецких сайтах знакомств жену финансирования, но продал турецкую недвижимость, дабы отвадить жену от экзотических развлечений на стороне.

Не исключено, что финалом этих «развлечений» было категоричное требование мужа о третьем ребенке в семье. И Дарье совсем не улыбалась перспектива - дальше питаться сосисками в тесте в придорожных кафе. Пынзарь, вкусив вволю раздольной жизни, скрипя сердце, приняла ультиматум супруга. Именно поэтому она так спешно дает отрицательный ответ на вопросы о своей возможной беременности, пытаясь тем самым отсрочить неизбежное, втайне тоскуя по вольной жизни на турецких солнечных курортах.