Жажда денег не утихла! Цымбалюк-Романовская обвинила во лжи жену Джигарханяна ради наследства?

Вчера, 23:00

Виталина, похоже, все еще нацелена на состояние экс-супруга.

Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила Татьяну Власову, жену Армена Джигарханяна, во лжи. По словам пианистки, воссоединения супругов не произошло, а Власова лишь надеется получить внушительные гонорары за ток-шоу, которые посещает, рассказывая об отношениях с Джигарханяном.

Видимо, и Виталина неспроста пытается опозорить бывшую жену Армена, упрекая в нечестности. Похоже, жажда денег у Цымбалюк-Романовской так и не утихла, поэтому ради наследства она и продолжает высказываться о жизни Джигарханяна, хотя развелась с ним два года назад. В надежде на часть имущества пианистка и может искать способы опозорить Власову, чтобы ей ничего не досталось.

Цымбалюк-Романовская рассталась с Прохором Шаляпиным, об этом пара поведала в одном из выпусков проекта «На самом деле». Видимо, после разрыва с певцом у Виталины начались финансовые проблемы. Ведь даже долг в два миллиона рублей пианистка отдать не может несколько лет, а кредитор намерен вернуть свои деньги через суд.

По словам заемщика, Цымбалюк-Романовская ищет разные способы увильнуть от возвращения долга, видимо, потому что стабильного дохода не хватает на погашение огромной суммы. А даже часть наследства Джигарханяна помогли бы стабилизировать финансы.