Мужчина только в постели! Янис отказался защитить Седокову от хулиганов

Сегодня, 15:00

Аня возлюбленного обвинять не стала, но нетрудно догадаться, что испытывает сейчас певица.

Анна Седокова с недавних пор размещает в социальных сетях исключительно жизнерадостные публикации. Влюбленность сделала из бывшей участницы «ВИА Гры» лучшую версию себя, но произошедшая накануне ситуация, вероятно, сильно все изменит. Выяснилось, что Янис Тимма – ее двухметровый любовник Янис Тимма мужчина, но только в постели. Защитить Седокову от пьяных хулиганов, которые доставляли ей неприятности на вчерашнем баскетбольном матче с его участием, двухметровый баскетболист отказался. Трусость сыграла роль или нежелание потерять настрой перед игрой – непонятно. Однако, Анна лишь заявила, что храбро разобралась с ситуацией самостоятельно, хотя Янис все это время видел, что происходит.

Естественно, Анна утверждает, что не стала тревожить Тимму, дабы не расстраивать его перед грядущей игрой. Седокова за свою жизнь поменяла уже столько отношений, потому неудивительно, что скандалы новому избраннику по этому поводу она не устраивает. Но неужели она позволит такое отношение и в дальнейшем? Янис может быстро смекнуть, что быть для Ани защитой и поддержкой необязательно, ведь она сама способна о себе позаботится. Касается это ведь не только случая, когда хулиганов следует успокаивать физически. Когда Седоковой потребуется поддержка моральная или финансовая, спортсмен также будет стоять в стороне?

Несмотря на то, что бывшая «виагра» делает все, чтобы Янис чувствовал себя самым любимым мужчиной на свете. С этим она явно перестаралась, ведь отвечать ей взаимностью эстонский баскетболист не спешит. Учитывая, что в прошлом он уже бросил семью ради Седоковой, что помешает ему, увидевшему какую-нибудь новую юбку, также уйти от Ани, которой, как показал баскетбольный матч, он явно не дорожит.