20 лет пожили и хватит?! Дмитрий Маликов намекнул на проблемы в семье

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Певец внезапно стал ходить без обручального кольца.

Дмитрий Маликов давно не выходит в свет совместно с супругой, не показывает её в личном Instagram-микроблоге и, похоже, даже свой день рождения отметил лишь в компании близких друзей и дочери. А теперь певец даже перестал носить обручальное кольцо. Неужели Елена бросила мужа после стольких лет брака?

Не так давно Дмитрий Маликов отпраздновал свое 50-летие и даже дал большой юбилейный концерт в честь этого события. Поздравить отца с праздником поспешила 19-летняя дочь Стефания, а вот супруги рядом с Дмитрием видно не было. В Сети давно поговаривали, что чета Маликовых переживает не самые лучшие времена и якобы находится на грани развода, а тут ещё и сам музыкант намекнул на проблемы в семье, когда снял обручальное кольцо. В последний раз Дмитрия и Елену публика видела вместе на дне рождения их общего двухлетнего сына Марка и даже тогда складывалось впечатление, что супруги давно вместе не живут.

Так что же, 20 лет пожили в браке и хватит?! Не исключено, что причиной ссоры стала именно Наталья Ветлицкая, которая недавно вернулась в Россию и снова хочет покорить отечественный шоу-бизнес. Более того, Дмитрия и Наталью в прошлом уже связывал роман, а потому быть может, что Ветлицкая покинула США не только ради российской сцены, но также и с целью вернуть бывшего любовника.