Комики счастливы вместе! Павел Воля может уйти из ТНТ ради Галкина

Сегодня, 14:00 / Шоу-Бизнес

Шоумены могут совместно гастролировать.

Подписчики их звездных микроблогов могут наблюдать неожиданное совпадение в концертных графиках артистов, которые пересекутся в Сиэтле, крупнейшем городе на северо-западе Америки. Что же могло стать причиной тому, что вдруг известные комики, практически, синхронно вылетают из одной страны в другую, да еще и собираются выступать в одном и том же окружном центре? Не исключено, что они тайно готовят некий совместный проект, подробности которого пока держат в секрете! Быть может, дело в предстоящих перестановках на канале ТНТ, к которым причастен сам Павел Воля. И все идет к тому, что он может уйти из Comedy ради Галкина и нового совместного проекта!

Павел уже прилетел в Сиэтл, Максим из Сиднея также отправляется в США. Очевидно, шоумены готовят что-то действительно грандиозное и, быть может, даже шокирующее, раз не решаются дать первый совместный концерт на родине, а для первой «пробы пера» отправились за океан!

Предположение о том, что Воля и Галкин готовятся создать творческий тандем, кажется еще более убедительным на фоне того, как ведущий шоу «Лучше всех» старательно избавляется от набившего оскомину образа «любимого комика всех домохозяек», нередко прибегая на сцене к острой политической сатире. Павлу Воле же наоборот, аполитичный формат родного ТНТ давно мог стать поперек горла. И на этой почве их интересы с Галкиным вполне могли совпасть.