Разбита разводом и судами! Как Брухунова «уничтожила» жизнь Степаненко

Сегодня, 10:00

В попытках избавиться от душевной боли Елена погрузилась в религию.

Елена Степаненко впервые решилась прокомментировать развод с Евгением Петросяном. Юмористка отметила, что чрезвычайно устала от обилия новостей, связанных с громким разрывом отношений после более чем тридцати лет совместной жизни.

«Я очень хочу, чтобы про нас забыли, про эту историю», — печально призналась Степаненко, намекая на боль после расставания с Петросяном.

Больше года прошло после расторжения брака артистов, но Елена, судя по всему, так и не смогла смириться с уходом супруга к молодой любовнице. Получается, Татьяна Брухунова, 31-летняя помощница Петросяна, «уничтожила» размеренную жизнь Степаненко, которая теперь попросту разбита разводом и многочисленными судами.

Экс-супруги не комментирую развод, что провоцирует появление различного рода догадок, поэтому разрыв и обрастает слухами. Несмотря на то, что развод случился в 2018 году, до сих пор продолжаются разбирательства относительно раздела имущества, что также требует много времени и эмоциональной устойчивости.

Видимо, Степаненко больше не в силах терпеть упреки за развод и молодую любовницу бывшего мужа, ведь подруга юмористки рассказала, что Елена ударилась в религию. Похоже, артистка всеми силами надеется обрести душевное спокойствие.