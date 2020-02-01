Разжирел с горя? Шуре не удалось скрыть лишний вес под балахоном Пугачевой

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Певец с лишним весом больше не появляется на большой сцене.

Шура, завоевавший популярность еще в 90-ые своим эпатажным внешним видом, не рискует вновь громко заявить о себе, как это делают многие старые «звезды» на волне былой популярности. И, очевидно, дело здесь вовсе не в угасшем интересе к артисту со стороны искушенных зрителей. Певец часто выступает на корпоративах и все также придерживается своего скандального вызывающе-гламурного имиджа.

В подобном сценическом амплуа он и заявил о себе недавно в своем микроблоге в Instagram. Вот только Шуре ну никак не удалось скрыть изрядный лишний вес, который он неудачно пытался спрятать под одеждой, сразу прозванной острыми на язык комментаторами «балахоном Пугачевой». Отчего же так артист запустил себя? Возможно, разжирел с горя?

В минувшем 2019 году стало известно, что московский суд отказал поп-исполнителю Алексею Медведеву, также известному под псевдонимом «Шура», в удовлетворении иска о возврате квартиры. Напомним, певец, по его словам, остался «бомжом» после утраты жилья из-за мошеннической схемы застройщика, вложив в это строительство, практически, все свои деньги. Судебные разбирательства длились не один год и, похоже, еще не закончены.

Не исключено, что Шура, находясь под давлением постоянного стресса, копил силы для очередного раунда в суде, активно набирая калории за обеденным столом. Не исключено, что при этом еще и прикладывался к рюмочке для снятия стресса. Судя по его располневшей фигуре, это предположение вполне имеет место.