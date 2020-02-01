Проблемы, стресс, алкоголь: Юлия Меньшова «сорвала» продолжение «Между нами девочками»?

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С выпивкой в руках актриса поведала о закрытии ожидаемого поклонниками сериала.

Юлия Меньшова поделилась с поклонниками в Instagram новостью о закрытии сериала «Между нами девочками». Актриса отметила, что это «печально, и несправедливо, и жалко», но третий сезон сниматься не будет. Сообщила фанатам невеселую новость с большой кружкой пива в руках.

Меньшова не впервые появляется с алкоголем на фотографиях, а ранее она и вовсе будто бы иронично призналась, что иногда выпивает. Видимо, Юлия «сорвала» продолжение «Между нами девочками», начав употреблять спиртное и публично в этом признавшись, хоть и в шуточной манере. Проблемы в семье, стресс и алкоголь могут сильно влиять на человека, особенно на творческого.

Ранее Меньшова даже отмечала, что стильные фото сделаны лишь благодаря стилистам, которые прикладывают немало усилий, что также наводит на мысли о каких-либо проблемах с внешностью, которые приходится скрывать. Ходят разговоры, что внешность Меньшовой подпортилась из-за неудачных уколов красоты, а для актрисы — важный рабочий инструмент.

Поклонники высказали разочарование закрытием сериала, ведь в начале прошлого года второй сезон завершился без определенного финала. Поэтому, фанаты с нетерпением и ждали выхода «Между нами девочками», чтобы узнать продолжение захватывающей истории.