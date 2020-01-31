«Стеснительный, а не холодный!» — Катя Лель неудачно оправдала «отвращение» мужа

Вчера, 23:01

15 лет коту под хвост — супруг, видимо, устал от певицы с ее НЛО.

Звезда «Муси-пуси» Катя Лель 15 лет назад выбрала счастливую семейную жизнь. Певица вышла замуж на молодого бизнесмена Игоря Кузнецова, родила дочь Эмилию и «свила» уютное семейное гнездышко. Однако домашнего тепла и красавицы-жены рядом, похоже, оказалось недостаточно для владельца караоке-бара. Мужчине сложно даже изобразить нежность к супруге, поцелуи и объятия Кати отталкивают Игоря и не приносят удовольствия.

Накануне Лель опубликовала редкий домашний ролик. Супруги в гостях отмечали хрустальную свадьбу и решили запечатлеть этот день. На видео певица тянется к мужу губами и просит его об ответном поцелуе. Однако Кузнецов отстраняется от звезды и не может заставить себя даже в щеку чмокнуть супругу, ставя её в неловкое положение. Фанаты пришли в негодование и предположили, что брак артистки дал трещину. Катя Лель не видит проблем — звезда неудачно оправдала «отвращение» мужа в ответ на обеспокоенные сообщения: «Стеснительный, а не холодный!»

Возможно, артистка уже смирилась с пренебрежением мужа и готова терпеть его безразличие, только бы любимый мужчина оставался рядом.

Стоит отметить, что супруги предпочитают не выносить свои проблемы на суд публики. В сети неоднократно появлялись сообщения о разрыве пары. Возможно, Кузнецов действительно бросал Катю ради молодой любовницы, однако возвращался к дочке и знаменитой жене. Не исключено, что звезда помешалась на теме НЛО из-за одиночества, ведь интерес певицы к другому миру проснулся на самом спаде карьеры, когда супруг, вероятно, вновь отвернулся от семьи.