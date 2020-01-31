Истощала и почернела – Ольга Серябкина запустила себя из-за депрессии?

Вчера, 21:01

«Не плачу» — певица «завязала» с любовью и ушла в себя.

Красивые формы, яркая внешность и откровенность закрепили за Ольгой Серябкиной статус секс-символа. Однако черная полоса в жизни «сломила» певицу. Molly перестала следить за собой. Её все чаще можно увидеть с засаленной головой, без макияжа и в домашней одежде. Втянутая в скандалы звезда заметно истощала, почернела, осунулась. А с лица артистки не сходит грустное выражение. Неужели Серябкина запустила себя из-за депрессии? Видимо, утрата поддержки Максима Фадеева оказалась для Оли более тяжелым ударом, чем она ожидала.

Жизнь певицы пошла под откос после разоблачения скандальных любовных связей. Сначала Елена Темникова назвала себя экс-возлюбленной коллеги, а после раскрыла интрижку Molly с Максимом Фадеевым. Серябкина сильно переживала, оправдывалась, забросила работу, а в результате осталась одна. Её репертуар давно не обновлялся — звезда была поглощена «отмыванием» репутации и борьбой за поддержку Максима, но проиграла.

Проблемы окончательно извели Олю — недавно она даже взяла тайм-аут и улетела на неделю в отпуск, где оградила себя от внешнего мира. Несколько дней наедине с собой немного привели звезду в чувства. Судя по всему, она решила «завязать» с любовью и ушла в себя.

Накануне Molly показала фрагмент пересмотра своего старого клипа «Не плачу», снятого в лейбле Фадеева. В сюжете ролика певица борется с преследованиями влюбленного маньяка и побеждает мужчину. Возможно, это был прощальный намек Максиму, которого Ольга больше не намерена впускать в свою жизнь. Накануне певица анонсировала новый релиз. Видимо, 34-летеняя звезда выбрала карьеру и теперь пытается забыться в работе.