Тимати бросил сына и Решетову на отдыхе ради тайных встреч с Назимой

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Пока Настя нежится на солнышке, Тимур спокойно развлекается с любовницей.

Вопрос об отношениях Тимати и Анастасии Решетовой не раз обсуждался в СМИ, но все ограничивалось лишь предположениями. На этот раз в Сети появилось видео, где Тимати был замечен в обществе некой девушки. В Instagram-аккаунте «gavrilovna», где было опубликовано видео, отчетливно видно, что проводит время рэпер с подопечной Назимой, тогда как Решетова в одиночку проводит время на отдыхе с маленьким Ратмиром. Из Stories самой модели можно сделать вывод, что Анастасия наслаждается отпуском, но не исключено, что все ее развлечения всего лишь способ «забыться», ведь она может понимать, почему отец ее ребенка не остался отдыхать в теплых краях. В таком случает, вполне вероятным, может отказаться, что счастливый брак Анастасии и Тимати всего лишь пустышка для отвода глаз. И как только Тимати надоело играть в «семью» он бросил сына и Решетову на отдыхе ради тайных встреч с Назимой — его новым увлечением. Неужели «гарем» рэпера пополнится еще одной женщиной?

Возможно, Решетова «нагуляла» малыша, только для того чтобы крепко зацепиться за успешного Тимура, но план провалился, как только стало понятным, что рэпера не удержать только красивой внешностью и ребенком. Поэтому, получая максимальную пользу от «брака» с бизнесменом Настя нежится на солнышке, а Тимур спокойно развлекается с любовницей.