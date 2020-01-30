«Голубые» игрища - Костюшкин знакомится с мужчинами в соцсети

Сегодня, 22:00

Певец, похоже, устал скрывать свою нетрадиционную ориентацию.

Станислав Костюшкин долгое время находится в браке, однако слухи о его нетрадиционной ориентации не утихают. Певец постоянно занимается самолюбованием, регулярно демонстрируя свое тело. Не так давно Сеть облетели снимки, в которых артист запечатлен в обтягивающих лосинах, очень напоминающие женские. Теперь же Костюшкин уже открыто знакомится с мужчинами в соцести, видимо, испытывая проблемы в поиске любовников.

Недавно Станислав опубликовал редкие кадры: совместные с женой фотографии. Казалось, у певца красавица-супруга и трое сыновей, но мужчина периодически ведет себя подозрительно. В частности, речь идет о регулярных пошлых разговорах по инициативе Костюшкина в Сети. Под свежим постом он и вовсе попросил телефон у намекнувшего ему на знакомство мужчины.

Разумеется, в случае чего, выходка будет списана на шутку, однако стоит прямо сказать, что юмор довольно специфический. Скорей всего, Стас начал испытывать проблемы с поиском партнера из-за «гаснущей» популярности и возраста. По этой причине, вероятно, и участились вульгарные посты на его странице. Если происходящее было действительно ничто иное, как «голубые» игрища, то остается загадкой реакция жены. Возможно, она в курсе ориентации мужа, и брак давно стал «для галочки». Но не исключено и то, что супруга и не подозревает о вкусах Костюшкина, ошибочно принимая его поведение за нарциссизм.