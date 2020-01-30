Нужно пожить отдельно - Левина выгнала Мартиросяна из дома?

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Уговоры свекрови, похоже, не заставили Жанну простить Гарика.

На днях в СМИ сообщалось о том, что спасать брак Гарика Мартиросяна приехала его мама. При этом, судя по всему, сам юморист не собирается меняться, а настаивает на неправоте супруги Жанны Левиной. Учитывая слух о том, что резидент Comedy Club изменял жене с Яной Кошкиной, его нелепые попытки оправдаться, видимо, вызвали приступ гнева у супруги. Свежие посты Левиной дают понять: похоже, она выгнала мужа из дома.

Совместных фотографий Жанны и Гарика нет как раз с момента ссоры, о которой писалось в прессе. Свежий пост в Instagram женщины повествует о подарке от друзей в виде огромного плюшевого медведя. Левина в привычной манере пошутила о том, что пылесосить игрушку придется тем, кто ее покупал. Очевидно, что она этим заниматься не собирается, а что на счет Мартиросяна? Судя по всему, его супруга решила, что им нужно пожить отдельно. В этом случае мишка – утешение от окружения Жанны, а ее stories – явный посыл мужу о неизменности своего решения.

Видимо, помочь Гарику исправить ситуацию не смогла даже его мама, которая гостила у супругов на днях. Оно и понятно: если человек сам не в состоянии признать свои недостатки, взять ответственность за содеянное и изменить себя, то сделать это за него не под силу никому другому. Вероятно, Жанна, будучи мудрой женщиной, все же хранит надежду на здравомыслие Гарика, поэтому и не подает на развод с горяча. Но стоит учитывать, что за разъездом влюбленных зачастую идут соблазны забыться в новых отношениях, эта распространенная ошибка может «убить» любые чувства окончательно.