Выпьют за любовь? Королева выступит на юбилейном концерте Николаева

Сегодня, 18:15

Фанаты уверены: воссоединение пары не «за горами».

На днях Игорь Николаев объявил о своем юбилейном концерте, который состоится почти через год. Возникает вопрос: почему так долго ждать и зачем заранее его анонсировать? Ответом на него может стать подготовка к грандиозному событию, которого, впрочем, не скрывает и сам композитор. Вероятно, речь идет о долгожданном фанатами воссоединении с Наташей Королевой. Судя по уверенности пользователей, певица выступит на концерте Николаева. Выпьют за любовь и объявят о примирении?

Отпраздновав свой день рождения Игорь поспешил обрадовать фанатов в Instagram новостью о готовящемся юбилейном концерте. По информации из поста, продажа билетов уже началась, а значит шанс того, что событие отменят, минимальный. Некоторые пользователи выразили уверенность: «Королева будет выступать». Это означает, что, судя по всему, ей будет отведена особая роль в представлении.

Не исключено, что пара объявит о своем воссоединении, а такой срок был отведен именно для выяснений всех отношений и устранения формальностей. Сейчас такая версия уже не кажется невероятной, ведь у обеих знаменитостей, по слухам, огромные проблемы с их нынешними супругами. В СМИ уж не раз сообщалось о том, что Наташа намерена разводиться с Сергеем Глушко. В это же время считается, что Игорь так и не смог разлюбить Королеву. В этом случае общественность ждет действительно грандиозное событие, об участии в котором уже объявили главные медиа-площадки страны.