Укрощение строптивого или как жена Машкова отучила актера изменять?

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Из секс-символа Владимир превратился в старца.

Личная жизнь Владимира Машкова была одной из самых насыщенных в шоу-бизнесе. Однако с появлением «на горизонте» 4-ой жены стал меняться не только образ жизни актера, но и его внешность. Звезда «Охоты на пиранью» длительное время считался одним из самых привлекательных мужчин в стране, отбоя от женского пола не было. Теперь же, актера с трудом узнают на улице: длинная шевелюра, густая борода и отстраненный взгляд. Извечная тема походов «налево» перестала существовать. Машкова отучила изменять жена, но как?

Еще 10-15 лет назад Владимир был настоящей иконой отечественного шоу-бизнеса. Актер стал образом русского бандита в глазах зарубежных зрителей в фильме «В тылу врага». Именно его внешность взяли при создании героя одной из самых популярных компьютерных игр всех времен Grand Theft Auto 4. Стоит ли говорить о том, что своим запоминающимся видом и актерской игрой Машков затмил главного героя, играя второстепенного персонажа.

Так куда же подевался тот шарм и непреодолимая страсть в глазах актера? Возраст? Но Машкову всего 56 лет, некоторые в его возрасте только начинают жить «на полную». Вероятно, к изменениям Владимира причастна Оксана Шелест, его 4-ая жена. Именно ей удалось направить энергию мужа не на романы «на стороне», а в полезное русло. Не так давно освободилась должность руководителя театра Табакова, куда и был назначен Машков. Скорей всего, мужчину надоумила вернуться к корням спустя 20 лет именно его супруга. Результат не заставил себя ждать: Владимир изменился до неузнаваемости, а страсть и завораживающая энергетика воспылали с новой силой, но уже не в интрижках, а в игре на сцене.

Совместную жизнь Шелест и Машкова можно смело сравнить с фильмом «Укрощение строптивого». Характер актера был явно не из легких, однако и от него нашелся «ключ» - мудрая и понимающая женщина.