Давай поженимся! Кравец заставляет Карибидиса уйти из семьи?

Сегодня, 15:00

Резиденты Comedy club, похоже, устали скрывать роман.

Марина Кравец и Демис Карибидис уже давно исполняют роли мужа и жены в юмористических миниатюрах. Оба комика – порядочные семьянины, однако поведение обоих в последнее время вызывает массу подозрений. И Марине, и Демису начали приписывать романы «на стороне», но на самом деле, истина может оказаться, как это часто бывает, «под носом». Судя по всему, пара не только скрывает многолетний роман, но и собирается выйти на новый уровень отношений. Уже сейчас есть причины полагать, что Кравец заставляет Карибидиса уйти из семьи. Но готов ли к такому шагу сам Демис?

Безусловно, в таких случаях мало кто совершает «резкие движения» и старается как можно основательней подготовить «почву» для развода. Как правило, женщины более расторопны в подобных делах, доказательство этому может прослеживаться и в поведении Кравец. На днях Карибидис опубликовал фото в Instagram, в котором изображает испуганный и колеблющийся вид в то время, как Марина наоборот излучает уверенность и решительность.

Вероятно, Демис хочет переложить часть ответственности на Кравец, якобы это она увела комика из семьи. К слову, подобные хитрости начались уже давно: ранее юморист «ляпнул» на счет романа с Кошкиной, видимо, желая посмотреть реакцию общественности и жены. Последствием выходки стала поездка в Таиланд и «замаливание грехов», о чем сообщалось в СМИ. При этом отказаться вовсе от интрижки с Кравец резидент «Камеди», похоже, не может, поэтому девушка и начала «давить» на него с новой силой.