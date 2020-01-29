Алкоголь ударил в голову или как Волочкова размахалась ногами в самолёте?

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Без происшествий совершить перелёт Анастасии не удалось.

После долгого отдыха в Тайланде, Волочкова без своего жениха совершила перелёт в Москву, где ее и засняли в нетрезвом виде. Женщина заснула, а ноги ее торчали в разных направлениях. За столиком можно обнаружить остатки еды и напитков и, судя по всему, алкоголь ударил в голову Насте. Люди, летевшие с примой, поделились своими впечатлениями, когда та размахивала ногами в самолёте.

Волочкова летела обычным рейсом в компании алкоголя, а не своего жениха. Немного подебоширила после коньяка, демонстрировала шпагаты, но не настолько, чтобы вызывать полицию. В окончательном итоге попрощалась со всеми, потребовала аплодисментов и цветов. Затем уснула и, как можно наблюдать на фото, демонстрировала шпагаты даже во сне, делятся очевидцы. Судя по всему, Волочкова настолько страдает от недостатка внимания, что привлекает его даже такими способами или как ещё можно объяснить ее поведение?

Видимо, из-за длинны ног балерине просто не удобно спать в самолёте и она была вынуждена задрать ноги выше головы. Очевидцы сообщают, что Настя была на грани того, чтобы не начать целоваться с одним из пассажиров, который проявлял к ней знаки внимания во время импровизированного выступления. Как бы то ни было, стыда Настя, по-видимому, совершенно не ощущает. Но вот ее семья, которая определенно испытывает стыд после выходок балерины, готовы провалиться сквозь землю.