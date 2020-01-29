Маме нужно угодить! Собчак всерьез взялась за внешность «дикаря» Богомолова

Сегодня, 10:30

Ксения, видимо, уже устала жить отдельно от мужа.

Брак Собчак и Константина Богомолова стал самым обсуждаемым. Причиной такого интереса стало не только то, что Ксения знаменитая ведущая «Дома-2», но и «странное» бракосочетание. Катафалк, «стриптиз» и многое другое буквально «ужаснуло» публику. Однако большая часть фанатов была рада, что их кумир нашла своего избранника. Конечно, это уже не первый брак для Собчак, ведь ранее она была замужем за Виторганом, от которого у нее теперь растет сын.

Однако выбор Ксении с Константином одобряют не так, как с Максимом. Собчак и Богомолов живут раздельно, а причиной этого стало то, что ведущая «Дома-2» живет с мамой и сыном. Видимо, родительница Ксении негативно относится к новому мужу дочери из-за его поведения и внешности. Конечно, это вполне объяснимо, ведь творческий Константин часто бегает по театральной сцене голышом, за что его интернет-пользователи и прозвали «дикарем».

Однако после свадьбы с Собчак, Богомолов стал меняться на глазах. Константин изменил прическу и стал более прилично одеваться. Видимо, причиной такой трансформации стало «давление» со стороны Ксении. Собчак, похоже, убедила мужа в том, что маме нужно угодить, что они жили вместе.

Не исключено, что Ксения взялась не только за внешность «дикаря» Богомолова, но и за его работу. Возможно, что в скором времени Константин и вовсе перестанет бегать без одежды по сцене, а станет более приличным и сдержанным, ради семейного счастья.