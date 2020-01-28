Галкин или Лолита: Ивлеева возьмет соведущего в новое шоу?

Вчера, 23:00

Вайнерша мечтает переплюнуть успех Agent Show 2.0.

Таланту Анастасии Ивлеевой интриговать своих фанатов может позавидовать даже самый матерый пиар-менеджер. Помимо того, что на конец февраля ведущая анонсировала выход третьего сезона Agent Show, Настя рассказала, что готовит фанатом дополнительный сюрприз. На ее YouTube-канале вскоре появится новый проект, который будет выходить параллельно с уже существующим контентом. Креативная команда ведущей находится на стадии разработки сценария.

Не успела Настя объявить о «новинке», как в сети поползли слухи, что это будет музыкально-парадийное шоу. Для успеха которого, Ивлеева даже возьмет соведущего, разделив кресло продюсера с другой медийной личностью. Исходя из комедийно-музыкального формата шоу, можно предположить, что секретным компаньоном Настюшки-опасность может стать или Лолита Милявская, или Максим Галкин. Ведь выпуски с участием именно этих двух звезд набрали на канале Ивлеевой рекордное колличество просмотров.

Надо отметить, что сотрудничество с вайнершей будет выгодно и самим артистам. Во-первых, это привлечение новой аудитории. А во-вторых, Лолите важно «отмыться» от позора, связанного с громким разводом с бывшим супругом Дмитрием Ивановым. Максиму, в свою очередь, шоу Ивлеевой может стать «запасным аэродромом» в случае увольнения с Первого канала, слухи о котором ходят в прессе не первый месяц.