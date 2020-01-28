Допился до «белочки»... Моргенштерн попал под капельницу из-за алкогольного отравления?

Вчера, 22:00

Помощь рэперу оказали прямо на дому.

Алишер Моргенштер не раз попадал в объективы видео камер с крепким алкоголем в руках. Любитель горячительных напитков порой вытворял такое, отчего многие подписчики приходили в ужас. То он полностью без одежды сидит на заднем сидении машины, то в одних трусах танцует дикие танцы на лестничной площадке своего дома.

Похоже, не выдержав «издевательств», молодой организм Моргенштерна все таки дал сбой, о чем свидетельствуют опубликованные в профиле певца видео-фрагменты. Горы таблеток и разбитый вид – Алишер, можно предположить, попал под капельницу из-за алкогольного отравления. Бесшабашный рэпер, судя по всему, допился до «белочки», но обращаться за помощью в медучереждение, по понятным причинам, не стал. Всю необходимую помощь ему оказали на дому.

Спустя некоторое время Моргенштерн опомнился и принялся уверять подписчиков, что у нет проблем со здоровьем. А «тонны» лекарств ему якобы нужны, чтобы поддержать, уставший от безудержного веселья, организм. Оглядываясь на образ жизни рэпера, его оправданиям, надо признать, вериться с трудом.

Зато становится понятно, почему после страстного кино-поцелуя Алишера и Клавы Коки между молодыми людьми так и не случилось бурного романа. Певица, вероятно, не захотела связывать свою жизнь с «проблемным» ухажером.