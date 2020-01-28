Денег откупиться не хватит... Малахов «жестко» поплатится за клевету в адрес Отиевой?

Сегодня, 18:00

Андрей, видимо, не учел, чем закончится для него попытка поднять рейтинги.

Малахов — знаменитый ведущий, который может сделать почти любую передачу популярной. Ради рейтингов Андрей часто подставляет себя под «удар». Конечно, в большинстве случаев это оправданные действия, но случается и с точностью до наоборот. Малахов уже несколько раз нарывался на огромное количество негативных отзывов, и бывали даже случаи, когда телезрители собирали петицию на закрытие шоу. Похоже, это и послужило причиной «увольнения» Андрея Первого. Однако, как показывает время, Малахов не сделал для себя каких-то серьезных выводов, и в очередной раз нарвался на «проблемы».

На этот раз Андрей может «пострадать» из-за выпуска о Ирине Отиевой. В эфире шоу Малахов обсуждал то, что артистка спилась, а это, как утверждает сама «виновница торжества» — ложь. Фанаты посоветовали Отиевой обратиться в суд, чтобы доказать свою правоту. Несомненно, если Ирина поступит так, то Малахов «жестко» поплатиться за клевету в адрес артистки.

Конечно, увольнением все может не закончиться, но вот штраф вполне может быть. Сумма нанесенного ущерба может быть огромной, и не исключено, что денег откупиться у Андрея не хватит.

Это уже вторая ситуация за последнее время, когда участники в шоу грозятся «выбить» компенсацию. Так на миллионный «долг» попал Дмитрий Шепелев, которого также «обвинили» в клевете.