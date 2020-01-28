Песков принял обратно: Навка помирилась с мужем после интрижки с Чернышевым?

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Счастливые супруги посетили выставку Сальвадора Дали, развеяв слухи о разводе.

Татьяна Навка вернулась с Мальдив, отдыхать на которые, она отправилась вместе с дочерью Надеждой. В прессе предполагали, что улететь на моря без супруга фигуристке пришлось после бурного скандала, случившегося накануне отъезда.

До Дмитрия, якобы, дошли слухи о романе жены с коллегой по ледовому шоу Петром Чернышевым (Петр и Татьяна сблизились, предположительно, во время совместных гастролей на почве проблем в личной жизни). Тогда СМИ выдвигали версию, что Навка с Песковым находятся на грани развода.

Однако последняя публикация спортсменки доказывает, «пророчества» прессы не сбылись. Песков принял обратно, вернувшуюся из отпуска жену, и даже посетил вместе с ней выставку работ Сальвадора Дали, обосновавшуюся в ЦВЗ «Манеж». Весь вечер супруги старались не отходить друг от друга ни на шаг, и выглядели при этом влюбленными и счастливыми.

Возможно, за время отсутствия, Татьяна сумела убедила мужа-ревнивца в том, что между ней и Чернышевым не было никакого романа. И что все конфликты в семье случаются лишь на почве высокой занятости партнеров. Дабы сохранить брак Навка и Песков, похоже, решили как можно больше времени проводить в компании друг друга. Дав, таким образом, второй шанс отношениям.