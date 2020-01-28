Карты, деньги, пиар: Виктория Боня «инсценировала» историю с каннибалами?

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Девушка, видимо, решила поступить по методу Бари Алибасова.

Недавно вся сеть стояла на ушах из-за того, что Виктория Боня пропала. Девушка отдыха в джунглях, а после исчезла, причем даже удалила Instagram аккаунт. Многие СМИ начали писать, что Виктория попала в руки к каннибалам. Однако спустя несколько дней Боня объявилась, и как оказалось, чувствует себя прекрасно.

Девушка все объяснила так, будет просто отдыхала. Виктория должна была знать, что после ее исчезновения многие фанаты поднимут панику, но все равно поступила так. Но быть может, Боня сама «инсценировала» историю с каннибалами, чтобы поднять свои рейтинги? После исчезновения Виктории, интерес к ней возрос в несколько раз. Похоже, что Боня воспользовалась «методом» Бари Алибасова, который устроил настоящий пиар на своем отравлении.

Видимо, что Виктория сыграла с поклонниками в «карты», только вот на кону стояли не только деньги, но и здоровье. Преданные фанаты всерьез обеспокоились за своего кумира. Конечно, не стоит исключать, что Боня ничего подобного не подразумевала, но тогда остается вопросом, зачем она так «пощекотала» нервы поклонников.