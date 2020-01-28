Запускаем «суррогат»! Киркоров готовится к рождению второй дочки

Сегодня, 13:13

После дня рождения детского блогера, стало понятно, что на двух детях Филипп не остановится.

Филипп Киркоров стал одним из первых отцов-холостяков в России, воспользовавшихся услугами суррогатного материнства. После появления на свет Мартина и Аллы-Виктории певец, будто и сам заново родился: помолодел, начал записывать новые хиты и, по всей видимости, понял, что такое настоящее родительское счастье. Вот и недавно, побывав на дне рождения популярнейшего детского блогера LikeNastya Киркоров не перестает уже несколько дней подряд выкладывать счастливые ролики, в которых Филипп наравне с малышней веселится на празднике маленькой знаменитости.

То, насколько Киркоров проникся атмосферой праздника указывает, что Алле-Виктории и Мартину скоро придется отойти на задний план, ведь Киркоров готовится к рождению второго ребенка, вероятно, девочки. Из нее можно будет воспитать такую же звезду как LikeNastya, что Филипп Бедросович, безусловно, понимает. Пока Киркоров отвлекает внимание поклонников горой публикаций о дне рождения малышки-блогера, на самом деле, он уже дал клич: «запускаем суррогат!». Теперь осталось лишь найти достойную кандидатку, которая за огромную сумму выносит ему свою «принцессу».

С Аллой-Викторией певец уже наигрался, девочка подросла и время с папой проводить ей становится все скучнее. Заметил это и Киркоров, который еще не полностью утешил свой «отцовский инстинкт», потому рождение второй дочки было бы как нельзя кстати. Интересно лишь, та же женщина будет рожать Киркорову ребенка или же после Мартина и Аллы-Виктории их отношения сошли на нет? Пока можно только догадываться.