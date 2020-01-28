«Перекроили», как Бабкину: Что произошло с Седоковой после неудачной пластики?

Сегодня, 15:00

Анна даже с трудом могла нормально смеяться.

Многие звезды шоу-бизнеса прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы выглядеть моложе и лучше. Однако случаются случаи, когда в погоне за красотой, знаменитости забывают обо всем. Так, например, недавно Надежда Бабкина «ужаснула» поклонников, ведь появилась в шоу с «безобразно» подтянутым лицом. У певицы собралось множество складок в районе уха, видимо, из-за того, что кожу натягивали именно туда. Однако теперь, похоже, «жертвой» неудачной пластики стала Анна Седокова.

Певица стала гостьей на шоу «Понты», где за нее боролись 2 мужчины. Анна выглядела очень хорошо и лицо ее было довольно свежо. Однако, когда Седокова засмеялась, фанаты заподозрили неладное. Смех Анны был настолько наигранным, что казалось, что она делает это насильно. Но, видимо, причиной такого поведения Седоковой являлось то, что с ней что-то произошло после возможной неудачной пластики.

Анна с трудом смеялась, а мимика лица почти не менялась. Похоже, что Седокову «перекроили», как Бабкину, и ей теперь трудно выражать свои эмоции. Кажется, что в погоне за красотой, звезды забывают о негативных последствиях, а то что произошло с артистками яркий тому пример.