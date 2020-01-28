Лицемерие по-голливудски! Питт и Джоли продолжают зарабатывать на своем разводе

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Детей поделили, а бизнесом занимаются вместе.

Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор продолжают поддерживать отношения, даже несмотря на то, что вопрос с детской опекой до сих не урегулирован. Актриса в интервью открыто говорит, что Брэд испортил ей жизнь, однако это совсем не мешает Анджелине вести с экс-супругом общий бизнес. Как оказалось, звезды Голливуда вместе уже в этом году выпускают именное шаманское.

Пока все поклонники считают, что Брэд Питт и Анджелина Джоли после многочисленных судебных разбирательств остались врагами, сами звезды продолжают полноценно сотрудничать как партнеры. Оказывается, экс-супруги имеют общий бизнес, а именно виноградник в маленьком городе Коррал во Франции и небольшую винодельню, которая продолжает полноценно функционировать. Стало известно, что в этом году Джоли и Питт выпускают именное шампанское, но при этом фанаты думают, что звезды пребывают в ссоре. Лицемерие по-голливудски, и никак иначе.

Видимо, экс-супругам просто не выгодно с финансовой точки зрения закрывать алкогольный бизнес, а потому они продолжают зарабатывать на новостях о своем разводе, тем самым создавая шумиху вокруг своего имени. Черный пиар – это тоже пиар, который поможет звездам с успехом распродать свои фирменные «игристые» напитки.

По словам самой Анджелины, винодельню и виноградники продавать они не планируют и в будущем алкогольный бизнес просто перейдёт детям по наследству.