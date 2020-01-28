Клава без «Коки»: Как изменилась внешность певицы после прихода в Black Star

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Щеки, нос и цвет волос - девушка изменила внешность по приказу Тимати?

Клаву Коку смело можно назвать самой открытой артисткой лейбла Black Star. Девушка, не стесняясь говорит на любые темы. В том числе и на те, что касаются хирургических вмешательств. Как уверяет сама Кока, ее лицо полностью натурально и никаких манипуляций она не совершала. В подтверждение своих слов исполнительница опубликовала несколько архивных фотографий, которые показали, как выглядела юная Клава без «Коки».

Если внимательно рассмотреть снимки звезды, можно заметить несостыковки. В первую очередь, пухлые щечки Клавы. Сейчас от них не осталось и следа, а на их месте появились внушительные ямочки. Такие метаморфозы могли произойти после операции по удалению комков Биша. Хотя ямочки могли «проступить» вследствие экстремального похудения, на которое пошла Клава, судя по всему, по приказу Тимати. Немного изменился и нос певицы. Его кончик стал аккуратнее и словно острее. Появилась легкая курносость. Что может говорить о проведенной ринопластике. Прическу, как и цвет волос, тоже, видимо, пришлось сменить в угоду лейбла.

В целом внешность Коки мало изменилась после прихода в Black Star. Девушка действительно совершенна, хотя сама себя такой, судя по Instagram-профилю, не считает. Дело в том, что практически все фото девушки сделаны с одного и того же ракурса, что доказывает – Клава комплектует по поводу внешности. И даже если прежде операции певица не делала, то скоро, судя по всему, сделает.