Новый Гоген: Малахов реанимирует карьеру на «России-1» очередным гей-фриком?

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Ведущий, похоже, хочет избавиться от конкуренции наступающего на пятки Шепелева.

В последнее время стул под легендарным российским ведущим Андреем Малаховым начал часто шататься. По слухам, вскоре место Малахова на передаче «Пусть Говорят» может занять бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Такая ситуация не может радовать Андрея, и, наверняка, он уже раздумывает над планом, который перекроет путь Шепелева на «Россию-1». Одним из таких может стать прорывной выпуск передачи, который взорвет отечественное телевидение.

Проще говоря, Андрею нужен новый Гоген. Для тех, кто не знает – Гоген Солнцев это фрик, который придал огромный толчок передаче «Пусть Говорят» и Малахову в частности, рассказав о своих отношениях с пенсионеркой на всю страну. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, Малахов реанимирует карьеру на «России-1» очередным гей-фриком.

Среди таких можно выделить Андрея Петрова, который, к слову, на днях перешагнул отметку в 1 миллион подписчиков на YouTube. Петров в сентябре прошлого года совершил каминг-аут и может стать желанным прорывом для Малахова и «отогнать» от него конкурента в лице Шепелева.

Харизматичный молодой человек, не имеющий комплексов, вполне может сыграть роль, которую ему предложат сценаристы «Пусть Говорят». Не секрет, что приглашение Андрея Петрова даст большой прирост юной аудитории, среди которой бьюти-блогер имеет популярность.

Вполне вероятно, что Петров сможет стать новым Гогеном или Шурыгиной для Малахова, чему ведущий будет несказанно рад, ведь в его возрасте явно не хочется терять насиженное место, рискуя оказаться вовсе без работы.