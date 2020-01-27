Гори все синим пламенем! Тодоренко ушла в «отрыв» на студенческом фестивале без Топалова

Вчера, 22:30

Регина насмешила зрителей нелепыми танцами и шпагатом а-ля Волочкова.

Регина Тодоренко ушла в «отрыв» на студенческом фестивале без Топалова. Чересчур непоседливыми выходками телеведущая только подтвердила однажды сказанные слова об адской жизни с Владом. Регина стала ведущей на мероприятии, которое посвящено вопросам бизнеса. Аудиторию составляли преимущественно студенты и некоторые знаменитые гости – например, группа «Хлеб». Тодоренко неожиданно пустилась в пляс на глазах улюлюкающей публики. Регина опустилась на пол и стала производить странные, лишенные четкой ритмики движения и несуразно прыгать.

«Был танец женщины, которая вышла из декрета», - подписала телеведущая один из роликов. Девушка, будто намекнула, что безделье и пассивность супруга окончательно ей надоели и теперь она использует счастливые моменты вне дома, чтобы хоть на пару минут забыть ту невыносимую атмосферу.

Но даже во время работы и 9-часового нахождения на ногах Тодоренко находит время, чтобы подумать о развитии сына. «Договорилась о спортивных занятиях Майкла», - написала в соцсетях Регина, что смотрится как незримый укор в сторону Топалова, который даже не стремится зарабатывать деньги и уделять время ребенку.

На хрупкие плечи Тодоренко легли все заботы: мало того, что знаменитость «вкалывает» в поте лица, так еще и готовит еду домочадцам, параллельно обдумывая расписание Майкла. Регина отметила, что познакомилась с 2-мя мужчинами – ведущим и битмейкером. Ключевым посылом в посте Тодоренко, видимо, становится фраза в адрес экс-солиста Smash: Гори все синим пламенем!

Регина словно хочет заявить мужу, что она не собирается больше тянуть его на горбу, а уже налаживает личную жизнь и заводит новые знакомства. Этой линии поведения Тодоренко придерживается достаточно давно, а совсем недавно Регина вызвала прилив ревности и недоумения у Влада, когда выложила совместную фотографию с гендиректором «Пятницы» Николаем Картозией. Стремительно развивающийся кризис подтверждает и стремление Тодоренко отдыхать отдельно от мужа.

После каникул на Бали в период новогодних праздников Регина снова сообщила о грядущей поездке. Неудивительно, если Тодоренко вновь отправится в отпуск без Топалова, который, кажется, слишком долго симулирует творческий кризис и упадок сил. Скорее всего, терпение Регины уже давно лопнуло – может быть, от развода звезду останавливает только подрастающий сын. Однако, если разлад каким-то чудом не преобразуется во взаимопонимание, то судьба брака окажется предсказуемой.