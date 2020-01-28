Торт из пенопласта или как Бузова сэкономила на своём дне рождения

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Кондитер певицы отказался отвечать на вопросы об изделии.

Ольга Бузова не устаёт хвастать своей роскошной жизнью и элитным заграничным отдыхом, однако, недавно появились новые подробности о ведущей «Дома-2», которые ставят её финансовую обеспеченность под сомнение. Судя по всему, Бузова серьёзно сэкономила на своём дне рождения, который она отметила в минувший понедельник, и заказала торт из пенопласта, не захотев тратиться на съедобные ярусы кондитерского изделия.

С виду десерт выглядел пафосно, но когда одна из фанаток Ольги поинтересовалась у кондитера, сделавшего торт, действительно ли большая его часть сделана из несъедобных материалов, он попросту заблокировал её. В соцсетях началась жаркая дискуссия по этому поводу, в ходе которой выяснилось, что зачастую пенопластовые торты заказывают те, кто хочет сэкономить, или же те, у кого слишком мало гостей. Поклонники певицы подтвердили, что гостям на дне рождения Бузовой достались очень тонкие куски вожделенного десерта, а это нельзя назвать ничем иным, как явным желанием Ольги сэкономить.

Кроме того, появились и граждане, которые негативно отозвались о качестве изделий данного кондитера, заявив, что свои продукты он делает из «полнейшей химии». На защиту мастера встали его клиенты, подтвердившие, что он мог сделать все ярусы торта съедобными, но это обошлось бы певице в копеечку.

Другими словами, гламурная жизнь Бузовой – лишь обложка, которую видят её фанаты, а на самом деле её финансы, видимо, крайне ограничены, если она даже не смогла заплатить за съедобный торт, которым можно было бы накормить до отвала всех её гостей.