Семенович выходит замуж! Анна экстренно худеет ради свадебного платья

Вчера, 23:00

У певицы есть всего 10 дней, чтобы привести своё тело в порядок.

Отдых на Сейшелах подарил Анне Семенович не только море впечатлений, но и несколько лишних килограмм. Казалось бы, пятью килограммами больше, пятью меньше, на фигуре пышнотелой певицы такие «скачки» веса всё равно не сильно заметны. Но несмотря на это Анна всё равно экстренно бросилась сгонять жир с боков.

Полный отказ от сладкого, диетическое питание с голоданием по 16 часов, кардиотренировки и длительный забег по косметологам за «похудательными процедурами» и массажами… Семенович буквально все силы бросила на борьбу с лишними сантиметрами в талии. При этом она чётко дала понять – у неё есть всего 10 дней на то, чтобы привести тело в порядок. Почему?

Судя по всему, причиной всему стал новый ухажёр Семенович. Поговаривают, что поездка на солнечные Сейшельские острова закончилась для артистки бурным романом. Романтическим ужином с загадочным незнакомцем она хвасталась в своём Instagram. Личность мужчины так и осталась тайной, но о его серьёзных намерениях в отношении Анны догадаться оказалось куда проще. Певица намекнула о скором важном событии в своей жизни, опубликовав видео с живописного водопада и отметив, что там сбываются мечты. А Анна, как известно, долгое время мечтает именно о семье. Похоже, только этого не хватает ей для полного счастья.

После поп-дива поделилась в своей ленте Instagram стихотворением о внезапно нагрянувшей любви. При этом в комментариях под другой записью она дала понять поклонникам, что рядом с ней есть крепкое мужское плечо.

По всей видимости, сейчас Анна активно готовится к самому главному событию в своей жизни, которое будет сильно омрачено, если невеста не влезет в свадебное платье. Ради свадьбы мечты, можно и поголодать недельку, вероятно, считает она.

Если это так и певица действительно выходит замуж, то уже буквально через 10 дней об этом будет гудеть вся звёздная тусовка, а пока всё хранится в секрете.