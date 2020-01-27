Без фильтров: Серябкина показала новый неухоженный стиль

Вчера, 22:15

Грязные волосы, отсутствие макияжа – Ольга предстала в неожиданном образе.

Ольга Серябкина записала stories, в результате чего сразу же стала заметна огромная пропасть между фотографиями в микроблоге и спонтанной съемкой без фильтров и фотошопа. Экс-солистка Serebro показала новый неухоженный стиль: волосы кажутся несвежими, к тому же, Серябкина пренебрегла косметикой, когда собиралась на прогулку. Небрежность во внешности уже давно стала актуальной для современных людей, которые испытывают интерес к моде и последним тенденциям, но что интересно, Ольга ранее не прибегала к подобному способу самовыражения.

Знаменитость неизменно выглядела как можно более «прилизанной», что соответствовало ее имиджу классической поп-дивы. Серябкина, похоже, очень в себе уверена, ведь не каждая звезда решится на такой смелый поступок - отправиться в публичное место, но при этом «забить» на косметические изыски.

Взамен этого Ольга без стеснения демонстрирует бросающуюся в глаза неопрятность, которая больше свойственна представителям альтернативных культур. Исполнительница уже изменила прическу, отрастив челку. Некоторые пользователи Сети посчитали, что волосы, что спадают на лоб – накладные, но остальные, наоборот, восхищались образом Серябкиной.

Ольга на протяжении карьеры предпочитала откровенные наряды и культивировала образ роковой соблазнительницы. При этом певица любит как изысканные платья, так и смелые луки, подчеркивающие ее стройность. Серябкина рассказывала, что раньше предпочитала обувь на каблуках, но с недавних пор влюбилась в кроссовки, которые также стали неотъемлемым элементом гардероба женщины.

После ухода из Serebro Ольга, видимо, испытала сильное желание показать индивидуальность во внешности. Если раньше участницы группы облачались в похожую одежду, то теперь Серябкина наверняка несказанно рада уходу из под покровительства Максима Фадеева. Коллега певицы Елена Темникова утверждала, что продюсер создавал яркую и порой вызывающую картинку неспроста – открытые наряды солисток усиливали интерес к коллективу.

В период массовой культуры потребления такие образы в шоу-бизнесе частенько затмевают само творчество, но приносят идейным вдохновителям и подопечным немалые гонорары.