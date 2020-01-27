ЭКО или суррогатная мать – Гузеева хочет «родить» ещё одного ребёнка?

Вчера, 20:00

Телеведущая заявила, что «не наигралась» с детьми.

У 60-летней Ларисе Гузеевой, похоже, снова пробудился материнский инстинкт, и она хочет «родить» ещё одного ребёнка, ведь ведущая заявила, что с детьми она ещё «не наигралась». Гузеева опубликовала снимки со своими наследниками Ольгой и Георгием, когда они были ещё совсем маленькими, отметив, что любви в своё время она им «не додала».

Кроме того, Лариса рассказала, что ненавидит в себе черту многое откладывать на потом и скрываться от трудностей в надежде на их самопроизвольное разрешение. Тем самым телеведущая, похоже, явно намекнула, что если она не решится на серьёзный шаг и не обзаведётся ещё одним ребёнком прямо сейчас, потом уже будет слишком поздно. В столь почтенном возрасте популярная среди звёзд процедура ЭКО вряд ли станет доступна для Гузеевой, поэтому шанс на счастливое материнство ей может подарить разве что суррогатная мать.

Напомним, дочь телезвезды появилась на свет 20 лет назад, а её сын родился и вовсе в далёком 1991 году. Сама Лариса не так давно жаловалась, что тоскует без своих детей, так как они уже взрослые и не могут уделять ей массу времени.

По всей видимости, Гузеева окончательно решилась на очередное пополнение в своей семье, а данной публикацией она отчасти подготовила отпрысков к столь серьёзному шагу, объяснив, что в ней ещё осталась масса тепла и любви, которую она хочет подарить малышу.