Вселенская обида: «Токсичные» подруги высмеяли опухшее лицо Бузовой

Сегодня, 19:00

Вечеринка по поводу дня рождения певицы показала истинную сторону дружбы с Олей.

Казалось бы, что день рождения одной из главных певиц современной российской эстрады уже давно прошел. Но Ольга Бузова, едва успевшая вернуться домой в Москву, поспешила созвать всех своих подруг на праздник, посвященный 34-х летию звездной исполнительницы. Примечательно, что мужчин на этом торжестве не было.

В числе приглашенных гостей даже не было возлюбленного Бузовой Давида Манукяна. Но, судя по всему, за богатейшим праздником стоит вещь, после которой грядет вселенская обида. Как обычно для Instagram-аккаунта Оли, в день вечеринки она загрузила десятки Insta-сторис. В одной из них Бузова насладилась прекраснейшим тортом на заказ, вершиной которого была «вкусная» копия певицы. Во время восторжения Оленьки кондитерским шедевром, подруги певицы «накидывали» предложения для крутых кадров – чтобы она откусила кусочек без рук, или сняла с верхушки свою «копию».

Но затем последовала реплика, которая сразу напомнила историю по поводу проблемной кожи Бузовой. Одна из гостей вечера предложила виновнице торжества окунуться лицом в торт, а другие девушки поддержали её и посмеялись. Вероятно, «токсичные» подруги высмеяли опухшее лицо Бузовой и решили подколоть её.

Сама же Ольга, похоже, не обиделась, а восприняла как данность – с улыбкой. Для нее такие намёки с колкостями не впервой – когда её возлюбленный Дава буквально «озверел» от оскорблений девушки в сети, она лишь усмехнулась, попросив любимого не заводиться. Такое отношение достойно уважения, ведь если ты выбрала профессию, связанную с шоу-бизнесом, то нужно уметь терпеть шутки и оскорбления, пусть даже и от близких подруг.