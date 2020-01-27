«Дом-2» себя изжил… Ермакова готова родить ребёнка «из пробирки»

Вчера, 21:00

Надежда рассказала о планах заморозить свои яйцеклетки.

Самая известная и скандальная телестройка российского телевидения уже порядка 15 лет транслируется на ТНТ. Последний год запомнился небывалым бэби-бумом на шоу. Однако даже это не спасает проект от падающего интереса телезрителей. Но, похоже, продюсеры знают, как спасти рейтинги. В этом им может помочь Надежда Ермакова.

Личная жизнь у экс-участницы реалити-шоу не складывается. В свои 35 она продолжает безуспешно мечтать о муже и детях, но возраст неумолим и на то, чтобы продолжать поиски «достойного мужчины», у Надежды элементарно не осталось времени. Поэтому она задумала пойти по стопам самой известной пожилой матери отечественной эстрады Аллы Пугачёвой и заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем избежать проблем с рождением детей. Своими планами она поделилась с подписчицами в Сети.

Конечно, таким способом рождения отпрысков уже мало кого удивишь. Звёзды всё чаще обращаются к ЭКО и суррогатному материнству и даже не пытаются этого скрывать. Зато историю об одинокой, сильной и независимой женщине, готовой без помощи мужчины родить и воспитать ребёнка можно дорого «продать» на телевидении. В особенности в этом заинтересованы могут быть продюсеры скандальной телестройки, формат которой за многие годы своего существования сильно изжил себя.

К слову, в шоу действительно намечаются некоторые изменения, о чём сообщила сама Ермакова. Не исключено, что именно внедрение в проект своей истории с демонстрацией всех этапов появления первого ребёнка «из пробирки» на проекте имела в виду Надежда, но пока решила не раскрывать все карты.

Продюсеры реалити явно не могли не заинтересоваться этой идеей. Кроме того, у них есть что предложить экс-участнице, ввязавшейся по милости несостоявшегося жениха в ипотеку.