Серов «взорвется» от ярости! Супруг Мишель оказался альфонсом?

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«Муж ездит на ней» - пользователи Сети вскрыли неприятные подробности жизни семьи.

Закулисная жизнь Александра Серова и дочери Мишель может вылиться в грандиозный скандал. Ясно, что певец «взорвется» от ярости, а причина тому – зять, который, как пишут поклонники, классно устроился и, похоже, живет за счет звездной избранницы. Неужто супруг Мишель оказался альфонсом? Эту догадку можно обосновать множеством любопытных фактов. В прессе писали, что у девушки уже появились транспортные долги от ГИБДД, которые она платить не спешит. Вряд ли это стало следствием халатности и безответственного отношения.

Муж Роман – бизнесмен и кажется логичным, что денежные трудности пару должны миновать, но, видимо, Мишель не справляется с этими проблемами самостоятельно, а супруг мог разориться, а потому теперь не состоянии рассчитаться со штрафами. Возможен и другой поворот: Роман пускал пыль в глаза доверчивой девушке, строя из себя успешного бизнесмена, а опытный Серов, кажется, раскусил парня. Вероятно, поэтому Александр так упорно противостоял выбору дочери, но теперь истинные причины неприязни артиста к Роману приобрели понятные очертания.

Мишель старательно уходила от вопросов относительно занятий избранника и отделывалась только общими фразами. Роман мог вскружить голову молодой и романтичной красотке несбыточными рассказами о сказочной жизни. Молодой человек делал это настолько убедительно, что даже Серов поверил зятю!

«Мишель пашет, трудись, родная! Неси деньги в семью! Паши, как лошадь, есть готовь.. Хорошо устроился», - негодование подписчиков дочери Серова было адресовано ее благоверному. «Вы в себе?», - отреагировала Мишель и тем самым будто дала понять, что слова незнакомки оказались весьма злободневными. Если бы все было не так, как описывает пользовательница, то певица вряд ли стала бы отвечать на комментарий. Даже сама публикация Мишель вовсю кричит о сильной усталости, которая появилась у девушки после тяжелого графика.

Дочь Александра Николаевича до сих пор погружается в сладостные воспоминания бракосочетания. Новых фотографий с возлюбленным не появляется. Певица могла и сама осознать, что отношения с Романом стали ошибкой и не надо было так торопиться, а ностальгия по прошлому, скорее всего, проявилась, как желание вернуться в то время, когда союз с избранником еще не начал давать пробоины.

Серов, возможно, уже вмешался в ситуацию и попытался вновь воззвать к своенравной и опрометчивой дочери, чтобы та послушалась отца и оставила Романа, который, кажется, только пользуется выгодной брачной партией.