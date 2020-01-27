Кровная вражда – Здоровье Анны Бузовой серьёзно пострадало из-за «нападок» сестры?

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Конфликт родственниц набирает новые обороты.

После совместного отдыха в Куршевеле Ольга Бузова практически прекратила общение со своей сестрой Анной, в чём явно виновна некая ссора девушек, произошедшая за кулисами зимнего курорта. Судя по всему, здоровье Анны серьёзно пострадало из-за «нападок» влиятельной сестры, которой удалось прикрыть её бизнес в отместку за полученные обиды.

После закрытия салона красоты родственница певицы почти на неделю пропала из всех соцсетей, лишь недавно сообщив о том, что её отсутствие было обусловлено плохим самочувствием. Лёгкое недомогание вряд ли выбило бы Анну из колеи на столь солидный период времени, и к тому же она сама рассказала, что ей даже пришлось пройти медицинские проверки, не обнаружившие ничего «сильно страшного». Между сёстрами, похоже, возникла настоящая кровная вражда, которая и довела Анну до сильнейших стрессов.

С помощью своих связей и громадного состояния Ольга действительно может разрушить жизнь Анны, поэтому ей не стоит вступать в столь неравный бой, не имея под рукой серьёзной поддержки. Если певица в мгновение ока прикрыла бизнес сестры, то и все её будущие начинания может ждать подобный исход.

Что касается самой Анны, она, видимо, принимает вражду с певицей слишком близко к сердцу, ведь в свой салон красоты она вложила уйму времени и средств, в итоге лишившись всего этого в одночасье. Возможно, в ссору сестёр должны вмешаться их родители, ведь подлые приёмы Ольги Бузовой, как видно, вполне могут загнать бедную девушку в могилу.