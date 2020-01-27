Воля под «ударом»! Утяшева будет судиться с «гулящим» мужем за долю в компании?

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Гимнастка, похоже, уже забрала детей, но предстоит еще одно разбирательство.

Павла Волю словно больше не интересует супруга. Ляйсан Утяшева давно стала играть роль исключительно бизнес-партнера, а вот любовь, видимо, прошла, да и помидоры завяли. Сторонние интрижки Воли набирают обороты, а гимнастке не остается ничего, кроме как разорвать отношения, но при этом сохранить доход в компании одежды, которую пара развивала совместно. Неужели Утяшева будет судиться с «гулящим» мужем за долю в компании? Очевидно, что Павел находится под «ударом»!

Недавно юморист бросал неоднозначные взгляды на пышногрудую Яну Кошкину, что как бы символизировало, что Павла больше заботят формы других женщин, нежели внешность жены. Не исключено, что между и Волей и Кошкиной мог возникнуть роман. Масло в огонь подбросила и Юлия Барановская, которая поразительным образом стала походить на Утяшеву.

В попытке привлечь внимание комика телеведущая зашла слишком далеко. Надломленный «неверностью» мужчины и постоянным флиртом с другими девушками брак неизбежно катится в бездну. В таких условиях развод – вопрос времени, но Ляйсан наверняка уже озабочена насущным вопросом – распределением активов и бизнеса, который приносил паре немалые доходы. Месть может привести к самому драматичному развитию событий для супруга знаменитости.

Комик покоряет США - по его словам, на гастроли он отправился без благоверной и детей. Утяшева могла забрать Софию и Роберта, чтобы обезопасить детей от вредоносных для их состояния скандалов, которые, по-видимому, не раз происходили у них на глазах. Ляйсан все-таки встречалась с Павлом, а юморист получил возможность пообщаться с «кровинками». Вероятно, этот кризисный период дается паре нелегко, и супруги общими усилиями стараются, чтобы неким образом унять беспокойство сына и дочери.

Складывается впечатление, что отношения Воли и Утяшевой превратились во взаимовыгодный союз, ключевую роль в котором играют лишь деньги. Если развод состоится, то спортсменка едва ли отдаст бизнес Павлу без боя. Ляйсан имеет полное право распоряжаться магазином одежды наравне со звездой юмора, ведь правда на ее стороне, а юридически все оформлено правильно. При таком раскладе Воле придется попрощаться с большим количеством нервных клеток, а грядущие процессы, что нависли над ним, нанесут серьезный урон репутации шоумена и денежному благополучию.