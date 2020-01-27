Цымбалюк-Романовская должна была выносить ребёнка для любовницы Прохора?

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Шаляпин определённо имел грандиозные планы на фиктивный роман с Виталиной.

Любовь певца Прохора Шаляпина и экс-супруги Джигарханяна Виталины оказалась фикцией. Об этом неожиданно откровенно заговорила сама пианистка, не скрывая, что их «роман» имел долгоидущие планы.

«Планировалась история», - туманно заявляет пианистка, обращаясь к творчеству Шекспира.

Что это за «история» и насколько грандиозны были планы «любовной парочки» на неё? Ответ на этот вопрос можно найти в давних интервью пианистки. Тогда, пытаясь доказать искренность их с Прохором чувств и опровергая слухи о «пиар-романе», экс-супруга Джигарханяна заговорила о детях.

«Да, мы хотим ребенка. Этот пункт присутствует в нашем «творческом плане» - проговорилась тогда журналисту Цымбалюк-Романовская, не уточнив, впрочем, о каком «творческом плане» идёт речь. Теперь же, похоже, всё встаёт на свои места.

Как известно, в настоящий момент Прохор наслаждается круизом по Тихому океану. При этом, как сообщается, страдать от одиночества ему не приходится - компанию ему составила немолодая бизнесвумен из Канады. Певец давно закрепил за собой репутацию главного альфонса российской эстрады, поэтому их роман не вызывает удивления. Но как давно длятся эти отношения, известно только им. Впрочем, можно предположить, что на момент появления Виталины в жизни Шаляпина, их роман уже бурно развивался и требовал вполне предсказуемого продолжения – рождения совместного ребёнка.

Сама суженая певца не может похвастаться молодостью, поэтому, вероятнее всего, они обратились к Цымбалюк-Романовской с интересным и хорошо оплачиваемым предложением - выносить наследника многомиллионного состояния. Из этой истории в будущем можно было бы «выжать» не только большие деньги, но и взрывные рейтинги на ток-шоу. Например, красивая история любви певца и пианистки после появления ребёнка закончилась бы громким разрывом, публичной «делёжкой» малыша на несколько выпусков программ и скандальным разоблачением «сурмамы для альфонса».

В конце концов все остались бы в выигрыше: влиятельная любовница Прохора обрела бы славу и малыша, Прохор – новый скандал и крепкий союз с богатой женщиной, а Виталина деньги за суррогатное материнство, ток-шоу и очередной хайп.