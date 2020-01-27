Побои отца разрушили все… Катя Семенова «похоронила» счастье из-за ужасов прошлого

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Травма детства сопровождала певицу долгие годы.

Судьба Кати Семеновой испещрена глубокими незаживающими шрамами. Знаменитость «похоронила» счастье из-за ужасов прошлого. Пережив 2 неудачных брака, звезда, похоже, окончательно отринула надежду на построение безоблачного женского счастья и начала относиться к мужчинам с еще большей опаской.

Побои отца разрушили все – Семенова признавалась, что родитель-тиран страдал алкоголизмом и избивал домашних. Попытки Екатерины наладить крепкие брачные узы с мужчинами обернулись крахом. Не последнюю роль в этом сыграли отношения Семеновой с отцом. Психологическая травма родом из детства, видимо, подталкивала Катю не к тем мужчинам, отчего ей пришлось мириться с серьезными испытаниями.

Первый муж Андрей Батурин стал директором начинающей знаменитости. Семенова забеременела, но заниматься ребенком супруг ей не дал. Вскоре после рождения сына Катя вернулась к работе, а стресс и переутомление все ближе угрожало женщины серьезным нервным срывом. К тому же, Батурин и персонал подталкивали Семенову к страшному действу – аборту. Делать это Катя не стала, но под давлением властного избранника, видимо, все-таки сломалась и с головой ушла в концертную деятельность. Это еще раз подтверждает, что характер Семеновой мог быть надломлен в юном возрасте.

Позднее, быть может, из-за подсознательного страха, певица попросту боялась отказывать и проявлять непоколебимую жизненную стойкость. Эта слабость позволяла мужу крутить благоверной, как только захочется. Батурин начал изменять Кате и ограничил экс-возлюбленную от сына Ивана. Катя выяснила, что Андрей неоднократно ее предавал, а она слепо доверяла супругу. Батурин единолично присвоил квартиру почившей матери, не распределив долю сыну, что также вызвало недовольство Семеновой.

Злобный оскал судьбы вновь дал о себе знать, когда после 25 лет брака с Михаилом Церишенко Екатерина снова оказалась брошенной. Юморист пропадал на гастролях, где завел любовницу. Семенова пыталась удержать мужа, но это выглядит странным и кажется очередным проявлением призраков юности. Родителей не выбирают, частенько детям приходится мириться с чудовищным поведением старших, но ведь после измены супруга Екатерина могла незамедлительно подать на развод. Но не сделала этого…

Кажется, потому, что облик издевающегося отца стоял перед глазами, а воспитанная в покорности Семенова даже и думать не могла о ненависти. Не так давно Екатерина рассказала, что познакомилась с мужчиной и влюбилась. Остается надеяться, что нынешний избранник не будет помыкать знаменитостью и пользоваться ее покладистым характером, как это делали бывшие мужья.