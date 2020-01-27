Свадьбы не видать! Варнава «бросилась» в омут любви с Глюкозой

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Екатерина, похоже, прикрывает «радужный» тыл Мякинькова.

Екатерина Варнава собиралась выйти замуж за танцора Константина Мякинькова, но планы, видимо, нарушились. Вот уже сейчас отчетливо видно, как резидентка Comedy Woman «бросилась» в омут любви с Глюкозой. Варнава оставляет в микроблоге Наташи любовные смайлики, а та отвечает взаимностью. У Глюкозы в браке с Александром Чистяковым царит полная неразбериха.

Мужчину и самого не единожды замечали в компании посторонних девушек, а певица не так давно натолкнула на догадку об интрижке с Алексеем Паниным. Однако, в случае с Алексеем все может оказаться обыкновенным взаимным пиаром, что подтверждает внезапная активность Екатерины на странице звезды.

Ионова поделилась с подписчиками значимым событием – выходом журнала с интервью и фотографией на обложке. Если между Екатериной и Натальей и вправду зародились «розовые» чувства, то стремление Варнавы публично отметить успех вероятной любовницы вполне объясним. Глюкозе приятно, что юмористка одна из первых отметилась под новой публикацией и выразила симпатию. Союз с Мякиньковым выглядит подозрительно и больше напоминает нередкую в шоу-бизнесе ситуацию – партнер играет роль прикрытия для нетрадиционной ориентации спутника.

Константин может оказаться участником «голубого клуба», ведь хореограф довольно много времени проводит с Евгением Бороденко, за которым закрепились соответствующие слухи. Поведение Екатерины тоже выглядит логично: поначалу знаменитость красовалась с Евгением, но затем переключилась на Мякинькова. Разгадка цепочки любопытных событий вряд ли таится в классическом «не сошлись характерами» - видимо, Бороденко, а затем нынешний «жених» Варнавы воспользовались помощью участницы юмористического шоу, чтобы скрыть возможные «радужные» пристрастия от окружающих.

Екатерине ничего не стоило им подыграть, ведь взамен женщина получила возможность заниматься своей личной жизнью, пролегающей вдали от любви к мальчикам. Потому можно смело заключить, что поклонникам Варнавы не видать свадьбы юмористки и Мякинькова! Интересы Екатерины крутятся вокруг одной личности – Глюкозы. Чистякова-Ионова 14 лет живет в браке с бизнесменом Александром, но, похоже, брак окончательно зашел в тупик, что и могло подтолкнуть исполнительницу на поиск новых ощущений.