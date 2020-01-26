Отмечает голышом? Бочкарева после разборок с органами ищет «покровителя»

Вчера, 22:45

Актриса явно больше не хочет иметь даже малейших проблем с органами.

Проблемы Натальи Бочкаревой, известной по роли Даши Букиной в «Счастливы вместе», закончились для актрисы счастливым финалом. За решетку она не отправилась и смогла отделаться простым штрафом. Однако, Наталья не была бы собой, если бы не захотела после столь оглушительной победы отметить. Прошлых ошибок с веществами она допускать, естественно, не будет, ведь в этот раз цели Натальи совершенно другие. После разборок с органами она ищет богатого «покровителя», который не допустит подобной ситуации в принципе. Свой триумф Бочкарева отмечает голышом и показывает это на весь Instagram.

Будь у Бочкаревой «серьезный» любовник, который тут же решил все ее вопросы с законом, почти год позорится ей бы не пришлось, бегая по судам и регулярно позорясь перед прессой. Именно поэтому холостая Наталья поняла, что следует использовать все имеющиеся у нее ресурсы красоты, дабы заполучить себе мужчину, за которым она будет как за каменной стеной. Учитывая, что внимание к актрисе сейчас сильно увеличилось, шансы у нее также немало возросли. Потому практически не оставлять пространства для мужской фантазии в социальных сетях – лишь часть плана по получению жениха с миллионами на счету.

Артисты в российском шоу-бизнесе, в основном, радуются, когда им уделяют такое внимание, как Бочкаревой. Тем не менее, к второй популярности такой ценой Наталья, судя по всему, готова не была, потому и решила, что лучше спрятаться за стеной в виде мужа, который не даст в обиду и позволит ей различные мелкие шалости, вроде тех, за которые она уже попалась полиции и провела год под прицелом телекамер.